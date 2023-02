Porta Elisa News



Rossoneri a caccia di continuità

venerdì, 24 febbraio 2023, 19:06

di diego checchi

Questa mattina la squadra rossonera si è allenata allo stadio di Saltocchio in vista della gara contro il Montevarchi. Si va verso la conferma del modulo 4-3-3 con Fabbrini che entrerà a partita iniziata e sarà pronto a scompaginare la difesa avversaria quando avrà accusato un pò di stanchezza. L'impressione è che la Lucchese possa ripartire con la stessa formazione schierata domenica scorsa, anche perchè Bruzzaniti, Rizzo Pinna e Panico hanno dimostrato di stare molto bene. Da capire quali saranno le condizioni di Di Quinzio che ha un problema al flessore e solo domani capiremo se sarà disponibile o meno per la panchina. A centrocampo giocheranno sicuramente Franco e Tumbarello con Mastalli e Visconti che lotteranno per una maglia, a patto che Visconti non giochi sulla linea difensiva per dare un turno di riposo ad Alagna sulla corsia di sinistra. Bianchimano e Romero magari entreranno a partita iniziata a seconda di come sarà il risultato per modificare l'assetto tattico. Per quanto riguarda la formazione, molto dipenderà anche dalle condizioni del campo visto che per domenica è prevista pioggia abbondante. Domani mattina ci sarà la seduta di rifinitura e capiremo meglio tutte le situazioni anche dopo la conferenza stampa di mister Maraia che verrà svolta dopo l'allenamento.