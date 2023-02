Porta Elisa News



Rossoneri alla ripresa: Di Quinzio lavora a parte

martedì, 28 febbraio 2023, 19:52

di diego checchi

La squadra ha ripreso la preparazione in vista della gara contro l'Ancona e c'è da sottolineare che Di Quinzio, che domenica è andato in panchina per onor di firma visto che aveva un problema al flessore, ha ricominciato a lavorare seppur a parte. Il centrocampista rossonero ha svolto del lavoro atletico e non è da escludere che nei prossimi giorni possa riprendere a sudare con i compagni. Intanto gli altri rossoneri si sono allenati agli ordini di Maraia e del suo staff, facendo prima un lavoro atletico e poi un lavoro tecnico-tattico. L'intensità è stata massima e nell'ambiente si respirava comunque un'aria positiva con la squadra ha raggiunto i 40 punti e nelle prossime partite cercherà di migliorare sempre di più la propria classifica e di arrivare nella posizione migliore dei playoff.

La formazione rossonera ha tutte le carte in regola per chiudere nei migliori dei modi il campionato e per togliere delle soddisfazioni ai propri tifosi. All'allenamento era presente il direttore sportivo Deoma e l'altro socio Bruno Russo che seguono passo dopo passo l'evolversi delle vicende della squadra. E' ancora presto per parlare di formazione perchè oggi è il primo giorno della settimana, quindi il mister vorrà vedere bene a che punto sono i suoi giocatori a livello di forma e soprattutto vorrà studiare bene le caratteristiche dell'avversario prima di prendere una decisione definitiva sulla formazione. Per domani è prevista una doppia seduta, mentre per giovedì la squadra si ritroverà nel pomeriggio.