Russo: "A breve il progetto definitivo dello stadio"

sabato, 11 febbraio 2023, 17:14

La Recanatese non verrà a Lucca a fare la vittima sacrificale, venderà cara la pelle e cercherà di ripartire di rimessa e di far male in contropiede, ma i rossoneri hanno l'obbligo di fare tre punti per mettere in sicurezza la zona play off: la probabile formazione

sabato, 11 febbraio 2023, 13:18

Il tecnico alla vigilia della gara contro la Recanatese: "Dobbiamo e vogliamo vincere. Dobbiamo fare di tutto per fare nostra la gara, con più convinzione, anche se poi la squadra prestazioni sbagliate non le ha fatte, ma non è bastato per vincere. Stavolta il risultato viene prima di tutto"

venerdì, 10 febbraio 2023, 17:37

L'esterno difficilmente sarà schierato con la Recanatese, mentre crescono le probabilità di vedere in attacco un trio formato da Bianchimano, Panico e Fabbrini. In difesa, Benassai dovrebbe tornare a fare coppia con Tiritiello

venerdì, 10 febbraio 2023, 14:38

Alla presentazione del nuovo azionista di maggioranza della Lucchese Andrea Bulgarella, era in prima fila anche Giuseppe Mangiarano, che dovrebbe, usare il condizionale è d'obbligo in questi casi, diventare il nuovo amministratore delegato rossonero