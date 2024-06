Serie C, ecco quando inizia il campionato

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 17 giugno 2024, 22:32

Scelto il nuovo direttore sportivo: è l'ex capo scouting della società che dovrà lavorare a stretto contatto con il presidente Bulgarella: "Sono pronto a dare il massimo per contribuire al successo della squadra e per far crescere ulteriormente il nostro progetto sportivo". Contratto fino al giugno del 2025

lunedì, 17 giugno 2024, 08:15

Non è andata bene l'avventura politica dell'ex presidente rossonero che portò la Pantera a un passo dal baratro nel 2018: ultimo posto nella lista di Forza Italia con poco più di 900 voti tra Toscana, Lazio, Umbria e Marche e a Lucca raccoglie 13 consensi

sabato, 15 giugno 2024, 09:14

Mentre Tumbarello è sempre più lontano dalla Lucchese, per il difensore si apre l'ipotesi della permanenza in rossonero. Rumors, sempre in entrata, su Sannipoli e Parigi, su quest'ultimo sarebbe anche l'Arezzo

giovedì, 13 giugno 2024, 23:05

Decisivo l'incontro che che si è tenuto in giornata tra il presidente Bulgarella e l'attuale responsabile scouting della società rossonera: l'ufficialità potrebbe arrivare già in questo fine settimana, forse già nelle prossime ore