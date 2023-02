Ultime gare di campionato, ecco gli orari

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 27 febbraio 2023, 18:40

Quaranta punti a nove giornate dalla fine non sono pochi, ma la sensazione è che la squadra rossonera non sia riuscita a esprimere sino in fondo il suo potenziale e a fare quel salto di qualità che pure sarebbe nelle sue corde. Quando lo scatto in avanti?

domenica, 26 febbraio 2023, 16:50

Il tecnico rossonero: "Abbiamo provato a vincere, tutte e due le squadre volevano vincere e inevitabilmente si sono create occasioni. Noi abbiamo avute tre occasioni clamorose, poi finisce 0-0 ma è la stranezza del calcio"

domenica, 26 febbraio 2023, 16:50

I sei giocatori alternati in avanti da mister Maraia nel corso della gara non trovano ancora una volta il modo di lasciare il segno sulla partita: bene come sempre Tiritiello, ma in parecchi, impegno a parte, appaiono sottotono: le pagelle di Gazzetta

domenica, 26 febbraio 2023, 13:59

Rossoneri a caccia di punti play off in casa dell'ultima in classifica: Giordani coglie una traversa con la palla, Benassai salva sulla linea poi occasioni per la Lucchese con Panico e Rizzo Pinna che divorano il vantaggio, mentre Mastalli si vede parare una conclusione.