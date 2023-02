Porta Elisa News



Vichi: "Bulgarella non ha bisogno di presentazioni"

giovedì, 9 febbraio 2023, 19:17

Il presidente Alessandro Vichi ripercorre questi quattro anni alla guida della Lucchese e spiega come si è arrivati alla conclusione della trattativa con Andrea Bulgarella. Al tavolo oltre a Vichi erano presenti Bruno Russo, il direttore sportivo Daniele Deoma, mancava solo il direttore generale Mario Santoro perchè era a Roma per l'elezione del presidente della Lega di Serie C ed è rimasto imbottigliato nel traffico, infine Andrea Bulgarella e Davide Cavalli che Vichi ha ringraziato per aver fatto incontrare la società con Bulgarella. Cavalli ha chiarito poi che fino a giugno rimarrà main sponsor e poi deciderà se entrare o meno in società. Queste le parole del presidente Alessandro Vichi.

"E'una giornata particolare, ringrazio per l'ospitalità di Lucca United, era doveroso incontrarci qua perché sia noi che il museo rossonero abbiamo portato la Lucchese dove conta. Lucca United ha salvato il marchio e noi abbiamo fatto tutto ciò che serviva nel luglio del 2019 per ripartire e adesso abbiamo raggiunto un traguardo. Noi non potevamo fare altro rispetto a quello che abbiamo fatto e il nostro obbiettivo era quello di far sognare i tifosi della Lucchese perché non avevamo le potenzialità per andare oltre. Ci sono stati tanti interessamenti e oggi siamo qua per presentarvi la persona giusta che è invidiata da tutta Italia. Questo è un grande ritorno nel mondo del calcio e Lucca può essere fiera del nuovo azionista. Lui è attaccato alla città di Lucca ed è un imprenditore che non ha bisogno di presentazione. Entra in società come azionista di maggioranza, l'attuale dirigenza rimarrà in quota minoritaria e affiancherà Andrea Bulgarella fino a fine stagione nei medesimi ruoli ma sotto le direttive del nuovo azionista. Finisce un capitolo di tanto sacrificio, ma da questo momento si può cominciare a sognare".