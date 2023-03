Porta Elisa News



Comincia l'era Bulgarella

mercoledì, 15 marzo 2023, 00:44

In principio doveva essere per aprile, ma, invece, ecco l'accelerazione: la chiusura del passaggio societario della Lucchese è ormai questione di giorni, forse di ore. Il contratto notarile che prevede la vendita, secondo quanto almeno era stato stabilito a febbraio nel precontratto, del 76 per cento delle quote dagli attuali soci all'imprenditore Andrea Bulgarella sembra davvero a un passo.

Di fatto, la sigla del contratto davanti al notaio sancirà il passaggio della leva di comando della società al Gruppo Bulgarella e ora si attende di capire come intenderà muoversi l'imprenditore siciliano anche in relazione all'attuale assetto societario. Quello che pare certo, come spiegò lo stesso Bulgarella nella prima conferenza stampa al Museo rossonero al momento del suo arrivo, è l'ingresso di un suo uomo di fiducia come amministratore delegato, ovvero di Giuseppe Mangiarano che vanta esperienze tra le altre nel Crotone e nel Milan. C'è naturalmente tanta attesa e curiosità per capire le mosse del nuovo proprietario rossonero che appare comunque difficile assuma in prima persona un ruolo diretto all'interno della compagine rossonera.