Lucchese a caccia di punti play off

sabato, 25 marzo 2023, 19:59

Tre punti per riprendere il cammino, comunque incapace di trovare continuità: per i rossoneri la gara contro la Fermana, che all'andata si aggiudicò il match davanti a una delle peggiori prestazioni stagionali della Lucchese, serve solo la vittoria per stabilizzare la posizione di classifica che vede la formazione di Maraia in zona play off, sia pure nelle parti bassi che vorrebbero dire la prima gara secca fuori casa.

Il tecnico ha recuperato Bruzzaniti, uscito malconcio dalla partita persa a Gubbio, e l'esterno si gioca una delle maglie da titolare con Rizzo Pinna mentre al centro dell'attacco dovrebbe tornare Panico dopo aver scontato la squalifica. Tre punti contro un avversario che, presumibilmente, giocherà di rimessa servirebbero per affrontare con un po' più di serenità la trasferta di sabato prossimo a Cesena, gara sulla carta proibitiva. Ma ecco la probabile formazione (4-3-3): Cucchietti, Quirini, Visconti, Benassai, Tiritiello, Franco, Tumbarello, Mastalli, Bruzzaniti, Panico, Fabbrini.