Maraia: "Gara difficile, ma dobbiamo continuare il nostro percorso"

venerdì, 17 marzo 2023, 14:25

Dopo il Siena, ecco il Gubbio: la Lucchese continua nella sequenza degli scontri diretti in chiave play off, sarà così sino a fine stagione, come ricorda il tecnico Maraia alla vigilia della trasferta umbra: "Partita complicata come lo saranno tutte da qui alla fine, anche tenendo conto che quattro saranno con squadre davanti a noi in classifica: in queste partite si deciderà la posizione in campionato e noi vogliamo arrivare nelle posizioni migliori. Non sarà facile, già contro il Gubbio troviamo un avversario forte che ha fatto un grandissimo girone di andata e inferiore al ritorno, è successo anche a noi, ma rimane il valore di una squadra che ha grande aggressività, esperienza e giovani bravi: c'è grande rispetto ma dobbiamo continuare nel nostro percorso".

"Rivedendo la partita giocata qui, al di là degli episodi che hanno condizionato l'andata, mi attendo un loro approccio molto aggressivo a cui dovremo prestare molta attenzione. Hanno giocatori bravi, che si muovono molto e non danno punti di riferimento come Arena, ma ce ne sono anche altri. Sono bravi anche sulle palle inattive, è un po' come contro il Siena: dovremo stare sempre nella partita per fare risultato. Panico squalificato? C'è l'ultimo allenamento, valuteremo bene per fare la scelta giusta, chiaro che possiamo o giocare con un centravanti o con un falso nove, ci sono pro e contro, cerchiamo di capire cosa è meglio fare inizialmente e sfruttare altri giocatori dopo. Sono entrambe scelte possibili. Il cambio della proprietà? Ieri il primo incontro con i nuovi dirigenti, è un momento importante per noi e per la Lucchese. Bulgarella ho avuto occasione di conoscerlo la prima volta che è venuto, ma ci sarà l'occasione di incontrarlo con piacere: è un momento estremamente positivo per creare le condizioni per un futuro molto importante. Siamo molto contenti anche per i nostri tifosi che possono vedere un futuro più roseo come programmazione e risultati, ma ora c'è il presente e a quello dobbiamo pensare anche per le scelte future. I tifosi anche domani al nostro fianco? E' stato emozionante il boato del pari di Tiritiello, il rammarico è quello di non averli mai accesi completamente nelle partite che potevano dare una svolta, martedì ci ha fatto sentire il loro calore forte, il boato è stato fortissimo, l'augurio è di sentirne altri. I tifosi non ci hanno mai fatto mancare l'appoggio, siamo noi che non siamo riusciti sempre a accendere la scintilla per fare sì che da parte loro ci fosse una spinta ancora maggiore sia in casa che fuori, sono convinto che ci seguiranno anche domani e vogliamo regalargli una bella prestazione e un bel risultato per vedere un Porta Elisa ancora più caloroso di quello di martedì"