Porta Elisa News



Nella tana del lupo

venerdì, 17 marzo 2023, 12:25

di diego checchi

La Lucchese torna nuovamente in campo. Infatti, domani alle ore 17,30, i ragazzi di Maraia saranno di scena allo stadio Barbetti di Gubbio contro la squadra dell’ex tecnico rossonero Piero Braglia e di un altro ex della Lucchese ovvero Francesco Corsinelli, protagonista della squadra di Pagliuca dell’anno scorso. Per tutta Lucca sportiva, Gubbio evoca dolci ricordi perché il primo maggio scorso, nella prima gara dei playoff, nella città umbra arrivarono circa 800 tifosi a sostenere i rossoneri. Ma purtroppo la partita non andò come la tifoseria sperava e la Lucchese uscì dagli spareggi promozione. Quella di domani sarà tutta un’altra storia perché servirà per continuare la rincorsa ai playoff dopo la vittoria di Alessandria e il pareggio interno con il Siena.

La Lucchese vorrà cercare di fare un risultato positivo e giocarsi questo scontro diretto a viso aperto. Per quanto riguarda la formazione c’è da sottolineare che mancherà Panico per squalifica. Ed ecco che allora il trainer rossonero decidere su chi puntare. Due sono le soluzioni: la prima Fabbrini con Bruzzaniti e Rizzo Pinna, mentre la seconda prevede l’utilizzo di Romero insieme a Rizzo Pinna, Bruzzaniti o Fabbrini. Come terza alternativa anche se è la meno probabile, ci potrebbe essere l’utilizzo di Bianchimano o di Ravasio. Per quanto riguarda il resto della formazione, non ci dovrebbero essere particolari novità.

Questa la probabile formazione (4-3-3): 22 Cucchietti, 14 Quirini, 6 Tiritiello, 23 Benassai, 19 Visconti, 24 Mastalli, 16 Franco, 8 Tumbarello, 31 Fabbrini, 7 Rizzo Pinna, 17 Bruzzaniti. A disposizione: 1 Coletta, 12 Galletti, 5 Bachini, 26 Merletti, 2 Alagna, 97 De Maria, 18 D’Ancona, 77 Pirola, 4 Ferro, 35 Di Quinzio, 21 D’Alena, 91 Ravasio, 9 Romero, 11 Bianchimano. Allenatore: Ivan Maraia