Porta Elisa News



Pagliuca: "Meritavamo la vittoria"

martedì, 14 marzo 2023, 23:14

Non potrà mai essere una partita come le altre, ed è giusto così, quella tra Guido Pagliuca e la Lucchese. Due stagioni intere sulla panchina rossonera (una conclusasi con il trionfo della promozione a Correggio, l'altra lo scorso anno comunque positiva) e uno spezzone (quello del 2014-2015 conclusosi con l'esonero) non possono non aver lasciato il segno. A fine derby, Pagliuca è ovviamente rammaricato per il pari: "Faccio le condoglianze al direttore Deoma e alla famiglia, prima di tutto. Era la prima volta che venivo qui da avversario ma sapevo che ho un gruppo splendido che mi ha lasciato sereno nel prepartita, è un gruppo che ha grandi valori morali. Ho rivisto tanti amici, saluto il Nero. Siamo spiaciuti, anche se negli ultimi 20 minuti abbiamo sofferto con questi ingressi, abbiamo concesso un traversone e meritavamo di vincere".

"E' un campionato più facile? Vedo grande equilibrio, l'aspetto dominante è la grande concentrazione e per fortuna ho ragazzi che lo fanno. Sono contento per i nostri tifosi perché hanno visto la squadra lottare Obiettivo? Fare i pay off avendo una crescita di squadra e di gruppo per arrivare a quelle partite al meglio: siamo sulla strada giusta, ma mancano sei partite difficili. E' normale che una vittoria oggi ci avrebbe dato una spinta, ma dobbiamo prenderci questo punto perché dopo il mercato di gennaio la Lucchese è tra le prime squadre. Il campo? Non ci ha aiutato. Le sostituzioni? Abbiamo tanti giocatori in rosa, sono contento anche di chi entrato".