Porta Elisa News



Verso il match con la Fermana

lunedì, 20 marzo 2023, 14:25

di diego checchi

La squadra si è allenata con una partitella a ranghi contrapposti allo stadio di Saltocchio. Tutti stanno bene eccezion fatta per Bruzzaniti che ha un problema alla clavicola ed è in forte dubbio per la gara di domenica. Anzi, molto probabilmente, la salterà. D’altro canto rientrerà Panico dalla squalifica e allora i dubbi di formazione sono sempre gli stessi: giocare con una punta alta e forte fisicamente, o partire con i tre piccolini davanti per non dare punti di riferimento? Maraia deciderà soltanto all’ultimo momento, anche se l’impressione è che si opti per la seconda soluzione visto che Romero e Bianchimano non sono riusciti ad incidere più di tanto. A centrocampo potrebbe esserci un posto da titolare per Di Quinzio al posto di uno fra Mastalli e Tumbarello. In settimana si è discusso tanto dell’errore di Cucchietti, ma il portiere torinese continuerà a difendere la porta rossonera anche se Coletta sta dimostrando di stare molto bene in allenamento. Ricordiamo che Cucchietti è in diffida. Per il resto ci sarà da capire se Visconti sarà titolare oppure no nel ruolo di terzino, oppure se verrà spostato a centrocampo. Fino a sabato non saranno dissipati questi dubbi. Staremo a vedere cosa succederà.