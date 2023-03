Porta Elisa News



Verso Alessandria, Maraia valuta qualche cambio

giovedì, 9 marzo 2023, 17:15

Tre gare in una settimana: ecco il piccolo tour de force che attende i rossoneri che faranno visita sabato prossimo all'Alessandria, ospiteranno il martedì successivo il Siena e andranno a Gubbio sabato 18 marzo. Proprio per la presenza di tre gare ravvicinate, mister Maraia sta valutando come gestire le forze e se effettuare qualche piccolo cambiamento che garantisca una rotazione.

Il tecnico ha praticamente a disposizione tutta la rosa, con Bianchiamano che oggi ha ripreso a allenarsi e Di Quinzio che è ormai pienamente recuperato. Proprio il centrocampista (che è uno degli ex della gara in Piemonte) potrebbe essere la novità, se non con l'Alessandria, almeno contro il Siena. Per il resto, Maraia, come ha avuto modo di dire al termine della gara contro l'Ancona, è rimasto soddisfatto della prova, pur recriminando sul risultato e sull'atteggiamento dei suoi una volta passati in vantaggio. La sensazione è che l'undici di base non di distanzierà troppo da quello visto contro i dorici. Per domani è previsto un ultimo allenamento e poi la partenza per il Piemonte.