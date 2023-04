Porta Elisa News



Lucchese, avanti con gli allenamenti in attesa di una schiarita

giovedì, 27 aprile 2023, 08:37

Andare avanti con gli allenamenti, pur sapendo che quando si tornerà a giocare è ancora avvolto nel mistero di una burocrazia calcistica che somiglia da vicino a un manicomio, anzi a un manicomio inefficiente. I rossoneri stanno continuando la preparazione, ben consci che domenica non ci sarà nessuna gara play off e così, probabilmente, per ancora qualche tempo. La squadra è sostanzialmente al completo, con l'eccezione ovviamente di Bianchimano la cui sfortunata stagione in rossonero è già conclusa.

Tutti attendono chiarimenti da Figc e Lega Pro, che proprio oggi si riunirà nuovamente per esaminare la situazione. Le date che continuano a circolare, in attesa di capire la posizione del Siena (ma non solo) sono quelle dell'11 e del 14 per il primo turno di spareggi. Una situazione grottesca che solo il calcio italiano poteva ancora una volta regalare. In mancanza di notizie certe, anche la squadra rossonera non ha stilato alcuna tabella per modificare la preparazione o inserire eventuali amichevoli.