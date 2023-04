Porta Elisa News



Maraia: "Ci faremo trovare nelle migliori condizioni ai play off"

sabato, 15 aprile 2023, 20:28

Il tecnico rossonero Ivan Maraia è ovviamente soddisfatto dell'ingresso della Lucchese nei play off ma la sconfitta, per come è arrivata, non è andata giù: "Sconfitta assolutamente immeritata, la squadra ha interpretato la gara in modo ottimo, merito dei ragazzi, l'aspetto negativo del risultato non leva il fatto di aver visto una squadra in salute. I ragazzi alla fine erano dispiaciuti e molto arrabbiati perché non meritavamo la sconfitta, ma oggi c'è comunque il raggiungimento di un obiettivo".

"I play off? Risultato meritato, sappiamo che dovremo affrontare un avversario difficile, dovremo migliorare in fretta perché ci attendono gare dove saranno decisivi gli episodi e dovremo stare molto più attenti e lavorare in questi 15 giorni confermando quanto di buono visto anche oggi. L'Olbia? vogliamo concludere bene questo percorso del campionato, poi l'attenzione andrà ai play off dove ci presenteremo nelle migliori condizioni".