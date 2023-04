Porta Elisa News



Maraia: "Ai play off vogliamo fare bene"

domenica, 23 aprile 2023, 17:08

Ottavo posto, un punto in più della scorsa stagione, mister Maraia a inizio stagione si era dato questo obiettivo, ovvero migliorare il risultato dello scorso anno: obiettivo centrato. E per il tecnico la soddisfazione c'è tutta a fine dell'ultima gara del campionato regolare che però guarda avanti: "Quello di darsi un obiettivo è per sempre un modo per automotivarmi, è venuto quello che abbiamo detto a luglio, ma al di là di questo si parla di una stagione positiva della squadra, di tutti noi. Siamo partiti in ritardo e con qualche difficoltà con giocatori arrivati a fine mercato, qualche volta non siamo riusciti a fare prestazione importanti, ma la squadra, salvo due-tre situazioni ha avuto l'atteggiamento giusto. Poi a volte i risultati non arrivano, ma è un altro discorso. Ci sono stati errori, a partire dal sottoscritto, ma ho visto grande positività da parte dei ragazzi, ci tengo a dirlo. Vogliono vincere i tifosi, ma anche noi vogliamo sempre vincere, credo che alla fine anche la nuova società debba essere contenta per quello che è stato fatto. Un grazie anche allo staff, fatto di ragazzi giovani pieni di voglia e competenza".

"Contro l'Olbia poteva sembrare facile ma nessuno gara è facile. Ora i play off, chiaro che se ci dovesse essere una sosta lunga può condizionare tutti. Intanto godiamoci questo risultato, e poi attenderemo l'avversario, vogliamo fare bene. L'Ancona? Tutti gli avversari sono difficili, se guardo alle nostre gare contro loro abbiamo fatto due belle partite, di sicuro ci sarà l'aspetto ambientale che potrebbe contare, ma sarà una partita diversa completamente per tanti motivi: quello che è stato nell'arco del campionato potrebbe ribaltarsi nei play off. Se si fosse giocato a Pontedera? Avremmo fatto meno strada e sarebbe stata una spinta in più per i tifosi. Abbiamo giocatori esperti per i play off? Ne abbiamo ed è un aspetto importante: avere un numero alto di giocatore abituati a queste partite è importante, avere i tempi durante la gara, può avere un piccolo vantaggio".