Porta Elisa News



Play off, tutti gli accoppiamenti e una grande incognita

domenica, 23 aprile 2023, 17:19

Con l'ultima giornata di campionato sono arrivati gli accoppiamenti per il primo turno dei play off e gli spareggi play out. Su tutto grava l'incognita Siena con il possibile nuovo deferimento che potrebbe aprire la strada a un rinvio dei play off, visto che il Siena con i suoi 48 punti è appena uno scalino sopra la Recanatese, prima delle escluse, qualora vi fossero strascichi della giustizia sportiva. Ecco, per ora, gli accoppiamenti, che sulla carta dovrebbero andare in scena domenica 30 aprile e nel turno successivo far entrare in gioco la quinta classificata, ovvero la Carrarese.

Play off

Gubbio-Rimini

Pontedera-Siena

Ancona-Lucchese

Play out

(andata e ritorno)

Imolese-Vis Pesaro

San Donato-Alessandria