Porta Elisa News



Ravasio formato super, sicurezza Coletta

domenica, 23 aprile 2023, 17:47

Coletta 6,5: Sempre attento sbroglia in uscita diverse situazioni che potevano diventare imbarazzanti; a volte impreciso coi piedi.

Quirini 6: Partita ordinata, contiene puntualmente i suoi dirimpettai e recupera molti palloni.

Alagna 6: Attento nella fase difensiva, mostra grande applicazione; sbaglia troppo quando accompagna l'azione e c'è da costruire.

D'Alena 6,5: Partita convincente davanti alla difesa, dove deve sobbarcarsi quasi da solo l'onere di interdire i bianchi, visto che le mezzali che lavorano ai suoi lati non spiccano proprio per qualità di recupero palla.

Bachini 6,5: Nessuna ruggine nonostante tanta panchina; preciso e puntuale negli anticipi.

Tiritiello 6,5: L'Olbia in avvio sembra in gita di piacere sul continente, ma poi prende in mano il centrocampo e si presenta anche troppo spesso dalle sue parti, trovando il solito centrale insuperabile.

Bruzzaniti 5,5: Forza quasi sempre la giocata sprecando, o perché è impreciso o perché quello che ha in mente è troppo difficile da realizzare; ha perso un po' di brillantezza.

Di Quinzio 6: Gioca in punta di piedi mostrando qualche sprazzo della sua classe, senza però alzare mai davvero i giri.

Ravasio 7,5: realizza due bei gol e mette più volte a soqquadro la retroguardia sarda, senza risparmiarsi quando c'è da sacrificarsi a centrocampo.

Visconti 5,5: Partita al di sotto delle sue potenzialità, specie in virtù delle voragini che l'Olbia lascia per le scorribande rossonere; ha perso smalto e non riesce quasi mai a trovare la posizione, tanto che nel secondo tempo Maraia ne inverte la zona d'azione, senza però migliorare il suo rendimento.

Panico 6,5: Agisce da seconda punta e dimostra ottima intesa con Ravasio, qualche giocata interessante e la solita voglia di lottare; ovviamente prende il cartellino giallo d'ordinanza

Romero s.v.

Ferro s.v.

Galletti s.v.

D'Ancona s.v.