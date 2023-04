Porta Elisa News



Play off a rischio slittamento?

venerdì, 21 aprile 2023, 20:19

E' qualcosa di più di una ipotesi, che peraltro circola nelle stanze della Lega Pro già da qualche giorno: i prossimi play off, il cui turno è previsto per il 30 aprile e a cui parteciperà la Lucchese, potrebbero subire uno slittamento. Forse anche consistente. Il motivo? La posizione del Siena che ha preannunciato il ricorso contro la penalizzazione e su cui, secondo insistenti rumors, graverebbe la spada di un possibile nuovo deferimento. Di fatto, i tempi per sbrogliare la matassa da qui al 30 aprile sarebbero inesistenti o quasi e lo slittamento più che possibile.

A complicare una situazione a dir poco imbarazzante, considerando che ancora una volta la giustizia sportiva (basta vedere anche in Serie A) ha mostrato tutti i suoi limiti, il fatto che a rischiare il rinvio non sarebbe solo il girone della Lucchese, ovvero il B, ma tutti e tre, questo per garantire una regolarità del mini torneo che evidentemente sarebbe in parte compromessa per le squadre del girone B, qualora si procedesse al rinvio solo di quello, costrette a recuperare in un minor tempo le gare da disputare. Le date? Nel caso che le difficoltà venissero confermate, difficile anche l'opzione del 3 maggio (quando in realtà sarebbe previsto il secondo turno sempre a eliminazione diretta), e forse anche il 7 maggio. I play off, secondo alcune indiscrezioni, potrebbero partire addirittura il 10 o il 14 maggio.