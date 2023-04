Porta Elisa News



Play off, il rinvio è ormai certo

lunedì, 24 aprile 2023, 13:13

Verso il rinvio dei play off: la conferma ora arriva dalla stessa Lega Pro che stamani ha convocato il suo consiglio direttivo straordinario, nel corso del quale si è discusso dei procedimenti pendenti dinanzi alla giustizia sportiva che coinvolgono alcuni club di Serie C e che potrebbero creare seri problemi alla disputa della fase finale del torneo. Da più parti si parla di un possibile rinvio di 10-15 giorni per permettere alla giustizia sportiva di arrivare a fare il suo corso.

"Il Consiglio Direttivo di Lega Pro – si legge in una nota – ha deciso di rinviare la riunione tra le squadre che avrebbero dovuto partecipare ai playoff programmata per oggi ed ha stabilito che nel corso della prossima riunione di Consiglio, in programma il 27 aprile, sarà fatto il punto della situazione e saranno prese eventuali nuove decisioni".