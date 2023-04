Porta Elisa News



Ultima di campionato con gli uomini contati

sabato, 22 aprile 2023, 17:47

E' una Lucchese decisamente incerottata, quella che si accinge a affrontare nell'ultima giornata del campionato regolare l'Olbia. L'ultima settimana di lavoro è stata scandita dalla perdita quasi giornaliera di qualche giocatore: prima Rizzo Pinna, che ha rimediato una lussazione alla spalla nella gara di Carrara, poi Bianchimno (problemi alla schiena) e infine Franco (problemi a un ginocchio). Ai rossoneri in infermeria vanno aggiunti anche i sei diffidati (D'Alena, Ravasio, De Maria, Tumbarello, Benassai e Mastalli) che rendono ancora più complesse le scelte di Maraia.

Contro l'Olbia, ormai salvo, sono in palio tre punti importanti in chiave play off per conservare l'ottavo posto finale, ma la sensazione è che il tecnico rossonero non rischi almeno alcuni degli elementi in diffida che, se nuovamente ammoniti, sarebbero costretti a saltare il primo turno degli spareggi. In campo al Porta Elisa, con prezzi di ingresso davvero stracciati, dovrebbero scendere nel consueto 4-3-3: Coletta, Quirini, Bachini, Tiritiello, Alagna, D'Alena, Ferro, Di Quinzio, Bruzzaniti, Visconti, Panico. Fischio di inizio, ore 14,30.