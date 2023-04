Porta Elisa News



Ultime curve prima del traguardo play off

venerdì, 14 aprile 2023, 16:28

Centottanta minuti al primo traguardo stagionale, che si chiama accesso matematico ai play off. Anzi, a dire il vero potremmo dire il secondo, visto che, per come era partita la stagione, con l'acquisto sfumato del gruppo Scali, il primo obiettivo era la salvezza che è arrivata con largo anticipo. Ora, per Maraia e i suoi c'è da provare a bissare quanto fatto la scorsa stagione, ovvero accedere alla prima fase dei play off e per farlo basta davvero poco: la Lucchese ha cinque punti di vantaggio sulle squadre fuori dalla griglia, una vittoria o forse anche un pari sul difficile campo di Carrara, potrebbero già bastare.

Allo stadio dei Marmi, la Lucchese cercherà di centrare il terzo risultato di prestigio in un trittico che l'ha vista sfidare alla pari prima il Cesena e poi l'Entella, ma non sarà per niente facile visto che i gialloblù sono tra le squadre più in forma del momento. Oltretutto i rossoneri non avranno al seguito nemmeno il solito sostegno dei propri tifosi che hanno deciso di disertare in massa lo stadio dopo la decisione, più che opinabile della questura apuana, di concedere l'ingresso a soli 200 supporter rossoneri. Venendo alla formazione, Maraia ritrova sia Cucchietti (favorito su Coletta tra i pali) e Quirini, ma perde sempre per squalifica Bruzzaniti e con Franco a disposizione ma non al meglio. Ecco la probabile formazione (4-3-3) Cucchietti (Coletta), Quirini, Benassai, Tiritiello, De Maria, Tumbarello, Mastalli, Di Quinzio, Rizzo Pinna, Panico, Fabbrini.