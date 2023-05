Porta Elisa News



Cala il sipario sulla stagione

mercoledì, 10 maggio 2023, 09:36

di diego checchi

L'amarezza è ancora tanta, a un giorno dall'eliminazione dai playoff perché la Lucchese avrebbe potuto fare di più. E' inutile piangere sul latte versato e da adesso in poi bisogna pensare al futuro, un futuro tutto da scrivere che partirà ovviamente dalle scelte del nuovo proprietario Andrea Bulgarella che insieme ai suoi collaboratori Mangiarano e Lo Faso dovranno ridisegnare tutto l'aspetto tecnico e societario della Lucchese. Ci sarà da capire quali saranno i nuovi personaggi che entreranno e quali ruoli avranno nel nuovo organigramma societario ,chi resterà in sella anche nella nuova Lucchese e se ci saranno cambiamenti di ruolo.E' ovvio che nella prossima settimana ci saranno le prime decisioni, da capire se verranno confermati o meno il tecnico Maraia e il direttore sportivo Deoma. Comunque i due hanno fatto un buon lavoro, ma non è escluso che ci siano dei cambiamenti in questo senso. Intanto la squadra ha terminato gli allenamenti e la stagione si è ufficialmente conclusa ed è per questo che vogliamo fare comunque un plauso a tutti per la stagione che hanno condotto.