Porta Elisa News



Lucchese: ecco chi possiede le quote societarie

venerdì, 19 maggio 2023, 14:24

La Lucchese? La sua proprietà è in mano a due diverse società del Gruppo Bulgarella. Dalla lettura della visura camerale della Lucchese 1905 si evince come, a differenza di quanto inizialmente dichiarato al momento dell'acquisto nel marzo scorso, la società rossonera non è posseduta direttamente dalla Holding del Gruppo Bulgarella, ma da due società controllate da essa. Il 50 per cento del capitale è infatti de La Tonnara srl, l'altro 50 per cento di Immobiliare Pisa srl, ognuno con 11mila euro di quote.

La Tonnara srl ha sede a Trapani, e si occupa tra gli altri di gestire, dare a terzi in gestione o locazione strutture ricettive, anche a carattere sportivo, ma anche di realizzazione di eventi, di attività editoriali e molto altro ancora, la sua proprietà è al 92 per cento del Gruppo Bulgarella srl, il 3 per cento di Giuseppe Poma e il 5 per cento di Giuseppe Santoro. Amministratori sono in prima persona Andrea Bulgarella e Giuseppe Poma. Il capitale sociale è pari a 250mila euro.

Immobiliare Pisa srl invece ha sede legale a Cisanello (Pisa) ed è posseduta al 53,8 per cento dal Gruppo Bulgarella srl, al 36,9 per cento da Andrea Bulgarella in persona e al 9,3 per cento da Immobile Torre srl e ha un capitale sociale pari a 225mila euro. In questo caso l'amministratore unico è lo stesso Andrea Bulgarella.

Tornando invece al nuovo assetto della Lucchese, che ha preso forma nel marzo scorso, sono confermate le presenze nel cda di Alessandro Vichi, che è presidente e che come poteri può dare esecuzione alle delibere del cda stesso oltre a avere la rappresentanza della società; di Salvatore Lo Faso come amministratore che ha la rappresentanza della società e può compiere una serie di atti che vanno dalla sottoscrizione della modulistica nessuna esclusa all'acquisto sottoscrizione e vendita di beni mobili e immobili, oltre a una lunga serie di altri poteri. Nel cda siedono anche come consiglieri Andrea Bulgarella e Giuseppe Mangiarano che detengono i poteri previsti dallo statuto che sono legati alla carica di consigliere stesso.