Porta Elisa News



Maraia: "C'è molta rabbia"

giovedì, 11 maggio 2023, 20:36

Era una gara da dentro o fuori, mister Maraia lo sapeva bene e ha provato a giocarsi il tutto per tutto nei minuti finali. Il gol di Mondonico ha spezzato il sogno alimentato dal vantaggio di Romero. Per il tecnico è anche l'occasione per tracciare un bilancio stagionale: "C'è molta rabbia mia e nello spogliatoio, I ragazzi sono disperati a riprova di quanto ci tenevano a questo risultato a vincerla hanno fatto tutto quello che c'era da fare: prendere gol così dà tanta amarezza. Abbiamo la consapevolezza di aver fatto tutto e tanto durante l'anno. E' una serata di grande dispiacere ma mi sento di fare i complimenti ai ragazzi", tranne che sull'ultima palla che è stata quella decisiva. Meritavamo ma questo è il verdetto del campo".

"Ci dispiace tanto per i nostri tifosi, non erano tanti ma ci hanno sostenuto anche nei momenti finali. meritavano questa gioia ci dispiace tanto. Avevamo preparato la gara cercando di farla, anche però evitando di scoprirci, c'era molta attenzione. La preparazione è stata graduale e il finale non vedevo pericolosità da parte loro, rispetto alla gara di andata dove c'erano stati momenti di disagio, stasera non ho visto situazione di pericolo, era l'ultima palla. C'è molta rabbia".