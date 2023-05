Porta Elisa News



Maraia: "Incognita Ancona"

mercoledì, 10 maggio 2023, 14:35

Vigilia play off in casa rossonera dove prima della partenza per Ancona ha parlato mister Maraia: "E' stata un'attesa lunga, undici giorni in più non sono pochi in questo periodo, è difficile in questo periodo tenere la squadra da un punto di vista fisico e mentale, ma crediamo di aver fatto le cose giuste, compresi alcuni giorni di riposo. Ora abbiamo alzato l'attenzione che non deve essere al massimo a troppi giorni dalla gara per non arrivare scarichi: serve aumentarla gradualmente, poi ogni ragazzo la vive a modo suo, tutti stanno bene. La sosta ci ha permesso di recuperare un paio di ragazzi, è molto importante, mi spiace che vedo nei ragazzi la voglia di giocare tutti per mettermi in difficoltà e ci stanno riuscendo, qualcuno purtroppo dovrà stare fuori anche se la gara si giocherà in 15, è comunque una cosa molto bella, tutti vogliono partecipare a una grande serata".

"Abbiamo fatto l'ultima settimana normale, la squadra è pronta per fare una partita importante. L'Ancona? Sappiamo le loro qualità e l'ambiente che troveremo ma che non ci devo condizionare come è parzialmente avvenuto all'andata, serviranno i giocatori più esperti a tenere alto il morale. Il problema è che con il nuovo allenatore non sappiamo bene come giocheranno, c'è un'incertezza nel capire come si metteranno, abbiamo messo tanta carne al fuoco sulle cose che hanno fatto, ma non abbiamo certezze: è un Ancona un po' misterioso che non ha fatto un finale di campionato eccezionale, ma questi 15 giorni sono serviti a loro a trovare l'equilibrio. Dobbiamo essere bravi a aspettarci delle variazioni. I nostri tifosi? Al di là del numero sarà importante averli accanto, anche considerando l'orario, la distanza, il giorno della settimana: chi verrà ci sarà un altro stimolo e faremo di tutto per ripagarli con una grande serata".