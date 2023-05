Porta Elisa News



Mercoledì 17 maggio al via i lavori di rifacimento del manto erboso al Porta Elisa

lunedì, 15 maggio 2023, 14:13

Tutto pronto per l'inizio dei lavori di rifacimento del manto erboso dello stadio Porta Elisa. Il via è fissato per mercoledì 17 maggio quando a mettere mano al terreno di gioco dei rossoneri sarà la Sofi Sport, azienda con sede in provincia di Pisa specializzata nella realizzazione, installazione e manutenzione di campi in erba artificiale e in erba naturale rinforzata. Dei costi dell'intervento, che rientra nella manutenzione straordinaria, se ne farà interamente carico la società Lucchese 1905.