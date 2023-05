Porta Elisa News



Nuovo Porta Elisa, Barsanti: "La prossima settimana, la prima riunione del gruppo di lavoro"

mercoledì, 17 maggio 2023, 19:14

I documenti del progetto definitivo del nuovo Porta Elisa sono stati depositati a fine della scorsa settimana in Comune, ora toccherà agli uffici verificare la congruenza e poi convocare la conferenza dei servizi per arrivare al via libera definitivo prima del bando per l'assegnazione dei lavori come conferma l'assessore allo Sport Fabio Barsanti che annuncia la prima riunione tecnica in Comune per la prossima settimana.

La documentazione è arrivata venerdì scorso al protocollo del Comune, da lì la pratica è arrivata sui tavoli degli uffici competenti lunedì mattina. Subito da quel giorno sono stati scaricati i tanti documenti inviati per verificare la completezza del progetto".

Che tempi sono previsti?

"La documentazione è molto consistente, con tanti allegati, per questo motivo è stato costituito subito un gruppo di lavoro e la prossima settimana si terrà la prima riunione per fare il punto. Qualora la documentazione fosse mancante di qualche cosa, servirebbero delle integrazioni che sarebbero richieste dopo il primo incontro ai progettisti, se invece fosse tutto completo, l'iter procederebbe verso i passaggi finali".

Ovvero?

"A quel punto il Comune convocherebbe la conferenza dei servizi decisoria per farla esprimere sul progetto definitivo e se tutto fosse come richiesto al termine dell'esame del primo progetto, l'amministrazione potrebbe procedere con una delibera di giunta e poi il bando di gara dopo il quale, in una sessantina di giorni, ci sarebbe l'aggiudicazione dei lavori".

Vede delle criticità?

"Per arrivare al progetto definitivo la conferenza dei servizi aveva chiesto delle modifiche: dovrà essere valutato se sono rispondenti a quanto richiesto, al momento è prematuro esprimersi".