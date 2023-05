Porta Elisa News



Tanto impegno ma non basta

giovedì, 11 maggio 2023, 20:05

Cucchietti: 6 Riprende il posto tra i pali a sorpresa, fa lo spettatore sino al 70' quando è reattivo sulla conclusione di Di Massimo, nel recupero capitola.

Alagna: 6 Viene preferito a Quirini, fa il suo con ordine.

Tiritiello: 6,5 Puntuale nelle chiusure come ha abituato i tifosi rossoneri per tutto un campionato,

Tumbarello: 6 Corre per due e ci mette molto mestiere, poi esausto viene sostituito.

Panico: 6 Solito combattente, rimedia subito un giallo, ma non ha un pallone giocabile.

Franco: 6 Fa da perno a centrocampo, smista tanti palloni e dà ordine alla manovra, nella ripresa perde un pallone che poteva costare il gol avversario.

Bruzzaniti: 5,5 Non cambia mai il passo e si intestardisce in dribbling poco produttivi, Maraia prova a spostarlo di fascia ma il risultato non cambia.

Visconti: 6 Ripescato dopo molta naftalina, lotta su ogni pallone, ma non incide più di tanto.

Benassai: 6 Perde un pallone potenzialmente sanguinoso nel primo tempo, poi è ordinato, a inizio ripresa si fa male e deve uscire.

Di Quinzio: 5 Gioca in posizione più avanzata, da lui ci aspetta un qualcosa che illumini la partita, ma resta spento. Sostituto.

De Maria: 6 Sua la prima conclusione rossonera, tocca davvero un gran numero di palloni e ci mette spesso il fisico.

Bachini: 6 Entra a freddo per l'infortunio di Benassai, si cala subito nella gara.

Mastalli: 5,5 Lotta, rimedia un cartellino e causa la punizione da cui scaturisce il pari dorico.

Ravasio: 6 Buttato nella mischia a 30' dalla fine, salva un gol sulla linea.

Romero: 6,5 Ha il grande merito di sbloccare la gara.

Fabbrini: SV