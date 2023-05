Porta Elisa News



Il tutto per tutto

mercoledì, 10 maggio 2023, 17:36

Sarà una Lucchese che proverà a superare se stessa, ovvero il risultato che la vide sconfitta nel primo turno play off nella scorsa stagione, quella che domani pomeriggio scenderà in campo al Conero di Ancona contro una formazione che è arrivato solo una posizione sopra in classifica nel campionato regolare (settimi i marchigiani, ottavi i rossoneri), con un crollo culminato con l'esonero del tecnico a poche giornate dalla fine, ma che per larga parte del campionato era stata protagonista.

La gara, con la Lucchese che avrà un solo risultato a disposizione, ovvero la vittoria, è resa ancora più incerta dal cambio sulla panchina dei dorici e dalla lunga attesa (quasi 20 giorni) intercorsa dopo la fine del campionato regolare a causa degli strascichi di giustizia sportiva che hanno visto escludere solo nei giorni scorsi il Siena dai play off. In mezzo a tante incertezze, la Lucchese ritrova però tutti i suoi protagonisti, con l'eccezione di Bianchimano e dunque per mister Maraia c'è l'imbarazzo della scelta soprattutto a centrocampo e in avanti.

Nella conferenza stampa che ha preceduto la partenza per le Marche, il tecnico ha ribadito la grande carica dei rossoneri e pur non facendo cenno alla formazione ha ammesso che la gara si giocherà in 15 e dunque farà riferimento anche alle risorse che inizialmente partiranno dalla panchina. Difficile ipotizzare l'undici di base anche perché gli allenamenti si sono tenuti a porte chiuse, ma la sensazione è che il tecnico cambierà qualcosa tra gli interpreti se non addirittura nel modulo. Ecco la probabile formazione: Coletta, Quirini, Benassai, Tiritiello, De Maria, Tumbarello, Di Quinzio, Franco, Bruzzaniti, Panico, Rizzo Pinna. Al seguito dei rossoneri, almeno un centinaio di tifosi pronti come sempre a fare la loro parte in uno stadio che è da sempre molto caloroso.