Tutto fermo, in attesa dei nuovi programmi

martedì, 16 maggio 2023, 15:35

Con la Lucchese 2022-2023 che ha rotto le righe nei giorni scorsi, non senza rimpianti, visto anche l'epilogo di Ancona, tutto il mondo rossonero si chiede cosa succederà adesso, visto che la stagione sportiva è ufficialmente conclusa. Sul tavolo rimangono tutti i nodi per il futuro, a partire da quello della rosa (chi resterà? chi partirà?) per passare ai ruoli tecnici e a quelli societari.

La nuova compagine societaria al cui comando è Andrea Bulgarella non ha ancora avuto occasione di confrontarsi in pubblico, anche se giovedì prossimo a Curva Ovest, su Noitv, per la prima volta comparirà l'amministratore unico Ray Lo Faso che di Bulgarella è il braccio destro e che insieme a Giuseppe Mangiarano è stato chiamato a gestire il futuro societario.

Sarà la prima occasione in cui, al di là delle parole di circostanza pronunciate al momento del passaggio delle quote, un esponente della nuova Lucchese avrà modo di parlare in pubblico visto che per il momento non sono in programma conferenze stampa. Sul tavolo, oltre al futuro sportivo, ci sono anche altre questioni, a partire da quella dello stadio e del rinnovamento e rilancio del settore giovanile.