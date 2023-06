Porta Elisa News



Direttore sportivo e allenatore: finalmente ecco i nomi

venerdì, 23 giugno 2023, 08:41

Giorgio Gorgone è il nuovo allenatore della Lucchese e Alessandro Frara il nuovo direttore sportivo: lo comunica ufficialmente la Lucchese con una nota stampa.

"La Lucchese 1905 – si legge nella nota – comunica di aver raggiunto l’accordo con l’allenatore Giorgio Gorgone, attualmente tecnico della Primavera del Frosinone ed ex giocatore rossonero nella stagione 1998-1999. Gorgone, nato a Roma nel 1976 prima di diventare allenatore della Primavera del Frosinone con la quale nella scorsa stagione ha conquistato la promozione nel Campionato di Primavera 1 ha ricoperto il ruolo di allenatore in seconda a Frosinone, Bari, Palermo, Ascoli ed Arezzo. Il nuovo direttore sportivo sarà invece, Alessandro Frara, attuale responsabile della Primavera del Frosinone. Frara, nato a Torino nel 1982, si è diplomato Direttore Sportivo nel 2018. Ai due nuovi arrivati in rossonero il benvenuto della società e un grande in bocca al lupo per la prossima stagione".