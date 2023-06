Porta Elisa News



Lucchese, mercato fluido: esce anche il nome di Siligardi

venerdì, 30 giugno 2023, 20:19

di diego checchi

Il mercato della Lucchese è molto fluido anche se di ufficialità almeno per ora non ce ne sono sia in entrata che in uscita. Ma attualmente non sappiamo veramente chi rimarrà nella rosa rossonera 2023/24, l'augurio è che domani alla presentazione del nuovo ds Alessandro Frara e dell'allenatore Giorgio Gorgone qualcosa in più sul tema mercato venga svelato. Perchè diciamo che il mercato della Lucchese è molto fluido, perchè al momento a nostro avviso qualsiasi giocatore non è incedibile e chiunque potrebbe arrivare alla corte rossonera.

Non è assolutamente detto che i giocatori che hanno un contratto rientrino tutti nel progetto tecnico anzi per quanto riguarda le entrate il nome nuovo della giornata è quello di Luca Siligardi, un giocatore dalla tecnica sopraffina che ha calcato palcoscenici importanti come la serie A. Lui proprio oggi ha rescisso con il Feralpi Salò e quindi potrebbe essere una bella occasione per la Lucchese perchè alzerebbe molto il tasso tecnico della squadra. Sa calciare le punizioni, sa giocare sia da esterno che da trequartista, insomma un giocatore utile per i rossoneri. Nessuna novità per quanto riguarda Guido Gomez attaccante del Crotone anche se dalla città pitagorica danno per avanzata la trattativa con la Lucchese. Chissà che nel discorso di Gomez, Mangiarano e Frara non abbiano parlato anche del futuro di Bruzzaniti e Panico. Da Rimini, infine, rimbalza la voce di un interessamento dei rossoneri per il difensore Tommaso Panelli.