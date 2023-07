Porta Elisa News



Gucher: "Grazie alla Lucchese, insieme possiamo fare un bellissimo percorso"

lunedì, 24 luglio 2023, 15:51

Il neo centrocampista rossonero Roberto Gucher è carico più che mai e affida al suo profilo social la spiegazione del suo arrivo alla Lucchese, per l'esperto giocatore è davvero una nuova avventura che vuole vivere in modo totale.

"Ci tengo a buttare giù due righe, – si legge sul suo profilo Facebook –in primis per ringraziare la Lucchese per questa opportunità, sono certo che possiamo fare insieme un bellissimo percorso. Per scegliere, questa volta ho voluto pensare in primis a me stesso e alla mia famiglia, dato le vicende accadute nel recente passato, sia sul lato sportivo che personale. Società seria e gente seria (come il Direttore Frara che già conoscevo), sentirmi considerato in squadra e vivere in luogo in serenità con i miei cari. Lucca mi ha offerto tutto questo e per me ad oggi è essenziale, vale più di tutto.TESTA E CUORE PER UN NUOVO INIZIO, SI COMINCIA".