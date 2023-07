La Lucchese mette gli occhi anche su Gucher

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 15 luglio 2023, 19:22

La squadra e lo staff tecnico saliranno al Ciocco, sede del ritiro, nella tarda mattina di domenica e nel pomeriggio, alle 17.30, mister Gorgone dirigerà il suo primo allenamento. Ecco lo staff e quali giocatori saranno presenti nel ritiro

sabato, 15 luglio 2023, 16:46

C'è un nome nuovo, ma molto conosciuto dai tifosi rossoneri, nell'orizzonte dell'attacco 2023-2024 della Lucchese. La società sarebbe sulle piste di Francesco Fedato, che in passato ha già vestito i colori rossoneri prima nella stagione 2011-2012 e poi nel campionato 2021-2022

venerdì, 14 luglio 2023, 20:30

Ancora una giornata senza squilli di tromba: la Lucchese domenica prossima partirà per il ritiro, almeno per ora con nessun volto ma fino all'ultimo il ds Frara cercherà di piazzare almeno due-tre colpi per rinforzare la rosa del nuovo tecnico rossonero Giorgio Gorgone

venerdì, 14 luglio 2023, 08:30

A due giorni partenza per il ritiro c'è una squadra incompleta in tutte le parti, mentre è sfumato anche l'arrivo del giovane Bracaglia dal Frosinone: il diesse Frara impegnato nel garantire i primi arrivi per incrementare un gruppo che in questo momento è di una dozzina di giocatori