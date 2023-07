Porta Elisa News



Mercato, arriva anche Malik Djibril

sabato, 22 luglio 2023, 14:15

Ancora un rinforzo a centrocampo per mister Gorgone: Malik Djibril è un nuovo giocatore rossonero, ha firmato un contratto per tre stagione, come comunica la stessa Lucchese con una nota stampa.

"Malik Djibril – si legge nella nota – arriva alla Lucchese dopo l’esperienza con la Fidelis Andria. Il centrocampista nato a Bassano del Grappa il 30/08/2003, ha giocato con la formazione pugliese nella scorsa stagione collezionando 23 presenze ed ha anche indossato la maglia della nazionale del Togo, realizzando un gol nella gara ufficiale contro l’Uzbekistan. Sarà legato alla Lucchese fino al 30 giugno 2026".