Mercato, nuovo ritorno di fiamma per Fedato

sabato, 15 luglio 2023, 19:22

La squadra e lo staff tecnico saliranno al Ciocco, sede del ritiro, nella tarda mattina di domenica e nel pomeriggio, alle 17.30, mister Gorgone dirigerà il suo primo allenamento. Ecco lo staff e quali giocatori saranno presenti nel ritiro

sabato, 15 luglio 2023, 12:38

L'esperto centrocampista si è svincolato dopo il fallimento del Pordenone e sarebbe un elemento in grado di alzare notevolmente il tasso tecnico della squadra. Per l'attacco rimane in piedi l'ipotesi Guadagni, mentre Federico Russo riflette sulla proposta rossonera

venerdì, 14 luglio 2023, 20:30

Ancora una giornata senza squilli di tromba: la Lucchese domenica prossima partirà per il ritiro, almeno per ora con nessun volto ma fino all'ultimo il ds Frara cercherà di piazzare almeno due-tre colpi per rinforzare la rosa del nuovo tecnico rossonero Giorgio Gorgone

venerdì, 14 luglio 2023, 08:30

A due giorni partenza per il ritiro c'è una squadra incompleta in tutte le parti, mentre è sfumato anche l'arrivo del giovane Bracaglia dal Frosinone: il diesse Frara impegnato nel garantire i primi arrivi per incrementare un gruppo che in questo momento è di una dozzina di giocatori