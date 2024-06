Porta Elisa, depositata la manifestazione d'interesse della Lucchese

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 13 giugno 2024, 23:05

Decisivo l'incontro che che si è tenuto in giornata tra il presidente Bulgarella e l'attuale responsabile scouting della società rossonera: l'ufficialità potrebbe arrivare già in questo fine settimana, forse già nelle prossime ore

mercoledì, 12 giugno 2024, 16:45

L'attaccante ha collezionato 10 reti in 36 presenze, andando per la prima volta in carriera in doppia cifra. Inoltre, il classe 1997 è il quarto giocatore più utilizzato all'interno della Carrarese: oltre ai gol, hanno lasciato il segno anche la sua velocità e la facilità con cui sa saltare l'uomo...

martedì, 11 giugno 2024, 23:23

Ferrarese nella scorsa stagione ha ricoperto il ruolo di capo scouting proprio per i rossoneri: il suo profilo sarebbe uno dei più quotati per ricoprire il ruolo di diesse, o, in alternativa, come consulente dello stesso Bulgarella. In corsa sarebbe ancora Laneri

martedì, 11 giugno 2024, 14:15

Si tratterebbe della annunciata manifestazione di interesse della stessa Lucchese per riammodernare lo stadio dopo che il progetto di Aurora Immobiliare è definitivamente tramontato. A brevissimo, il via ai lavori al manto erboso e alle panchine