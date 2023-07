Parte l'avventura: ecco i rossoneri che saliranno al Ciocco

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 15 luglio 2023, 16:46

C'è un nome nuovo, ma molto conosciuto dai tifosi rossoneri, nell'orizzonte dell'attacco 2023-2024 della Lucchese. La società sarebbe sulle piste di Francesco Fedato, che in passato ha già vestito i colori rossoneri prima nella stagione 2011-2012 e poi nel campionato 2021-2022

sabato, 15 luglio 2023, 12:38

L'esperto centrocampista si è svincolato dopo il fallimento del Pordenone e sarebbe un elemento in grado di alzare notevolmente il tasso tecnico della squadra. Per l'attacco rimane in piedi l'ipotesi Guadagni, mentre Federico Russo riflette sulla proposta rossonera

venerdì, 14 luglio 2023, 20:30

Ancora una giornata senza squilli di tromba: la Lucchese domenica prossima partirà per il ritiro, almeno per ora con nessun volto ma fino all'ultimo il ds Frara cercherà di piazzare almeno due-tre colpi per rinforzare la rosa del nuovo tecnico rossonero Giorgio Gorgone

venerdì, 14 luglio 2023, 08:30

A due giorni partenza per il ritiro c'è una squadra incompleta in tutte le parti, mentre è sfumato anche l'arrivo del giovane Bracaglia dal Frosinone: il diesse Frara impegnato nel garantire i primi arrivi per incrementare un gruppo che in questo momento è di una dozzina di giocatori