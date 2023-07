Porta Elisa News



Per il centrocampo spunta Malik

martedì, 18 luglio 2023, 13:42

di diego checchi

La Lucchese ha messo le mani anche su Djibril Malik classe 2003, un mediano italo-togolese che nell’ultima stagione ha disputato 23 partite nella Fidelis Andria di cui 10 da titolare. Chi lo conosce ne parla molto bene e su di lui paiono esserci anche altre squadre pronte a fare un investimento. Ma l’abilità del direttore sportivo Alessandro Frara sembra averla spuntata e già in queste ore potrebbe essere a disposizione di Gorgone, ovviamente dopo aver fatto le visite mediche.

Djibril ha giocato anche nel Vicenza proprietario del suo cartellino e nelle giovanili della Fiorentina. Resiste ancora la candidatura a centrocampo di Robert Gucher, un giocatore che alzerebbe notevolmente il tasso tecnico della Lucchese, che si è svincolato dopo la non iscrizione del Pordenone. Ore decisive per il futuro di Tiritiello: Padova e Ancona lo vogliono ma la Lucchese tenterà un rilancio per poterlo trattenere in rosa, ovviamente con un ritocco del contratto. Anche per questo motivo è atteso oggi in ritiro il presidente Bulgarella