Per l'attacco spunta anche il nome di Morello

mercoledì, 12 luglio 2023, 13:25

di dietgo checchi

Spunta un nome nuovo per l'attacco rossonero e si tratta dellLui'esterno mancino classe 1999 Mattia Morello, che ha fatto una grande stagione nel Fiorenzuola targato Tabbiani, ed era già uno dei protagonisti nella Pergolettese tre stagioni fa. E' bravo a saltare l'uomo, a creare superiorità numerica e mettere cross interessanti per i propri compagni. Nello schema di Gorgone, visto che il tecnico romano vorrebbe fare il 4-3-3, sarebbe l'ideale.

Starà al nuovo direttore sportivo Alessandro Frara cercare di battere la concorrenza di Gubbio e Catania. Per quanto riguarda altri movimenti non c'è niente da registrare, se non che il Padova è molto forte sul difensore dell'Isola D'Elba Andrea Tiritiello, vedremo se la prossima settimana la trattativa andrà in porto. Adesso il ds Frara dovrà cercare di rimpolpare la rosa in vista della partenza per il ritiro del Ciocco che ci dovrebbe essere domenica prossima. Si sono fatti diversi nomi, ma di situazioni concrete ancora niente, evidentemente i nuovi dirigenti della Lucchese non vogliono sbagliare, soprattutto nei ruoli caldi della squadra.