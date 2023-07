Porta Elisa News



Rossoneri in campo: inizia la stagione

domenica, 16 luglio 2023, 19:57

Pronti, via! La squadra rossonera si è ritrovata al Ciocco per l'ora di pranzo, e alle ore 17,30 c'è stato il primo allenamento agli ordini di mister Gorgone e dei suoi collaboratori che sono completamente nuovi a parte il collaboratore tecnico Simone Angeli. Oltre un'ora di allenamento con il tecnico che alla fine ha radunato i giocatori per un piccolo discorso su come pensa di affrontare la nuova stagione.

In campo si sono visti tutti i calciatori confermati, con Tiritiello che si è limitato a qualche esercizio per un piccolo problema fisico, e con l'unica novità è stato il ritorno a Lucca per la terza volta di Francesco Fedato. L'allenamento è stato intenso e il tecnico ha voluto subito lavorare con la palla, alternata ovviamente a esercizi atletici.