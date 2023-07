Ufficiale: Chiorra è rossonero

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 24 luglio 2023, 15:51

Il neo centrocampista rossonero è carico più che mai e affida al suo profilo social la spiegazione del suo arrivo alla Lucchese: "Società seria e gente seria sentirmi considerato in squadra e vivere in luogo in serenità con i miei cari.

domenica, 23 luglio 2023, 17:43

Alla Lucchese potrebbe arrivare Niccolò Chiorra, classe 2001. Il ragazzo, scuola Fiorentina, è di proprietà dell'Empoli e le ultime due stagioni lo hanno visto protagonista come portiere titolare prima nel Taranto e poi, nell'ultima, nel Mantova

sabato, 22 luglio 2023, 19:13

Matteo Bachini è vicinissimo a divenire un nuovo giocatore della Juve Stabia dove ritroverà mister Pagliuca. Il difensore ha già lasciato il ritiro del Ciocco e dunque c'è da presumere che la trattativa sia ormai in via di conclusione

sabato, 22 luglio 2023, 14:15

Ancora un rinforzo a centrocampo per mister Gorgone: Malik Djibril è un nuovo giocatore rossonero, ha firmato un contratto per tre stagione, come comunica la stessa Lucchese con una nota stampa.