Ufficiale: Fedato firma un biennale con la Lucchese

domenica, 16 luglio 2023, 14:02

Ci sarà anche un terzo tempo per l'avventura in rossonero di Francesco Fedato: l'attaccante, la scorsa stagione alla Vis Pesaro dove ha totalizzato 30 presenze e otto gol, ha firmato un biennale con la Lucchese ed è dunque il primo rinforzo stagionale che arriva proprio nel giorno dell'inizio del ritiro del Ciocco. Come anticipato ieri, il suo arrivo era veramente questione di ore.

"La Lucchese 1905 – si legge in una nota della società – comunica il ritorno in rossonero dell’attaccante Federico Fedato, che ha vestito la maglia della Pantera nelle stagioni 2011-2012 e 2021-2022 collezionando complessivamente 46 presenze e realizzando 15 reti.L’attaccante veneto classe 1992, sarà legato alla società del presidente Bulgarella fino al 30 giugno 2025".