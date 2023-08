Calciomercato agli ultimi fuochi

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 28 agosto 2023, 19:52

Mercoledì 30 agosto presso il parco di Villa Bottini, con ingresso libero, alle ore 18:30 sarà presentata ai Tifosi ed alla Città la nostra Squadra. Grazie alla collaborazione con l'emittente Noi Tv, i tifosi potranno seguire l'evento in diretta streaming

domenica, 27 agosto 2023, 21:05

Arriva l'ufficialità del tesseramento da parte della Lucchese dell'attaccante Simone Magnaghi che, come anticipato nei giorni scorsi, era già a Lucca per effettuare le visite mediche in vista della firma del contratto biennale

venerdì, 25 agosto 2023, 19:29

Doppio colpo ormai a un passo per la Lucchese che si è assicurata il difensore centrale Alessio Sabbione, classe 1991, mentre l'attaccante centrale Simone Magnaghi, classe 1993 è in dirittura di arrivo

giovedì, 24 agosto 2023, 19:49

Conclusa l'installazione dei seggiolini nella tribuna d'onore e in quella centrale, gli abbonamenti per il settore coperto scatteranno solo una volta concessa l'autorizzazione all'aumento della capienza del settore