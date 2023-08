Porta Elisa News



Il Consiglio di Stato conferma il Lecco in serie B

mercoledì, 30 agosto 2023, 13:19

Il Consiglio di Stato ha deciso. L'ultimo grado di giudizio per la vicenda dell'iscrizione del Lecco dà ragione ai lombardi e torto a Reggina e Perugia e dunque venerdì sera è confermato il match contro gli umbri in notturna

Il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi del Perugia e della Reggina contro la sentenza del Tar del Lazio nel procedimento riguardante l'ammissione del Lecco in Serie B e la riammissione del Brescia nella serie cadetta. Il Perugia resta quindi di fatto in Serie C, mentre il Lecco è in B e i calabresi finiscono tra i dilettanti.