Mercato, è caccia alla punta

sabato, 12 agosto 2023, 12:27

La Lucchese sfoglia la margherita per rinforzare il reparto offensivo, in lizza sarebbe ormai rimasto un poker di giocatori tra cui il lituano classe 1998 Edgaras Dubickas di proprietà del Pisa e reduce dall'esperienza al Pordenone. La società sta comunque guardando in più direzioni anche perché il profilo cercato non può essere mancato: serve un giocatore in grado di fare la differenza ma anche motivato a venire a Lucca, altrimenti meglio virare su altri obiettivi.

L'attacco, per il quale servirà comunque un consistente sforzo economico a meno che non venga trovata una formula con la società attualmente in possesso del cartellino del giocatore per pagare in coabitazione lo stipendio, non è peraltro l'unico settore dove urgono rinforzi: le parole di mister Gorgone al termine dell'amichevole di Altopascio sono state chiare. Anzi, chiarissime. E la difficoltà del girone è sotto gli occhi di tutti. La Lucchese è inevitabilmente ancora un cantiere aperto e non è detto che qualche colpo non venga piazzato più avanti, quando i prezzi di solito sono destinati a scendere in prossimità della chiusura della sessione estiva del mercato.