Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Ho visto una squadra concentrata"

giovedì, 31 agosto 2023, 19:43

Mister Gorgone ha rilasciato alla vigilia del debutto con il Perugia alcune dichiarazioni: "La squadra è serena e carica poi come tutti i debutti ci sarà tensione e curiosità ma ho visto una squadra concentrata, sappiamo le difficoltà e poi che ci vuole ancora un po' di tempo ma ho visto una squadra che sa cosa vuole e deve fare".

"Il Perugia è una squadra forte, reduce da questa sentenza che li ha lasciati in Lega Pro, ma hanno giocatori importanti e lotteranno per i vertici. I nuovi arrivi? Sono contento, avevano fortemente voluto la Lucchese e li ho visti bene. Completano un buon organico che deve essere completo perché affrontiamo un girone complicatissimo, poi vedremo se utilizzarli dall'inizio o meno. I tifosi? Quando c'è entusiasmo ti trascinano e ci possono aiutare, ma dobbiamo essere noi a trascinarli mi auguro di far venire il più possibile e li ringrazio già. Emozionato? Sono venuto in una squadra storica, sono sereno, ho sempre controllato le mie emozioni, ma so che ci possiamo giocare le nostre carte in un campionato difficile ma al tempo stesso molto stimolante".