Porta Elisa News



Visconti verso il ritorno in rossonero

sabato, 12 agosto 2023, 16:57

Mentre i rossoneri si godono gli ultimi scampoli di riposo prima della ripresa della preparazione, la società è sempre in movimento per rinforzare la rosa, una rosa che lo stesso tecnico Gorgone ritiene insufficiente per affrontare un campionato iper competitivo come quello del girone B di questa stagione.

A essere (di nuovo) vicino a vestire la maglia rossonera è Elia Visconti, che dopo due campionato con la Lucchese, uno dei quali alla grande l'altro decisamente in tono minore, sembra vicino a firmare un nuovo contratto. Per lui, un'occasione per rilanciarsi dopo l'annata così così, per la Lucchese la certezza di un giocatore già conosciuto (e sulla carta di notevoli prospettive) che può servire anche nell'ottica dell'infortunio a De Maria per il quale la società non ha però ufficialmente dichiarato i tempi di recupero.

Ma non c'è solo il ritorno di Visconti sul piatto del mercato: da Lecco rimbalza la voce di un interessamento della società di Andrea Bulgarella per Eyob Zambataro e da Cosenza quello per l'attaccante Gianluigi Sueva, più volte già accostato alla Lucchese. Stavolta forse è la volta buona.