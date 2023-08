Si ferma De Maria

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 10 agosto 2023, 20:50

Il tecnico alla fine della gara contro il Tau: "Contro un ottimo Tau, fatto cose buone ma siamo calati in fondo. Nell'ultimo decennio non c'è mai stato un girone B cosi complicato ne dobbiamo prendere atto, abbiamo voglia di stupire, ma dobbiamo attrezzarsi in un certo modo altrimenti diventa un...

giovedì, 10 agosto 2023, 19:43

Contro il Tau, la Lucchese si impone per 4-2 grazie alle reti di Guadagni, Romero (2) e Rizzo Pinna, anche se per la prima volta dall'inizio della stagione subisce gol: è la terza vittoria in tre gare davanti a 800 tifosi

mercoledì, 9 agosto 2023, 13:34

Verso la conclusione i lavori di rifacimento al look del Porta Elisa che prevedono anche l'abbattimento delle barriere tra tribuna e campo. Lo Faso sul nuovo stadio: "Il progetto è eccessivo, non siamo interessati: pensiamo a altro.

lunedì, 7 agosto 2023, 17:07

Il tecnico commenta il girone e il calendario dei rossoneri: "Ritengo che questo sia il girone più difficile, ma lo renderà più emozionante ed avvincente ed anche i risultati avranno ancora più valore. Dovremo cercare di farci trovare pronti sin dall'inizio"